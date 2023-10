Overwatch 2 Stagione 7 | Arriva il crossover con Diablo IV

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Preparati per un’esperienza adrenalinica mentre2 svela la7, promettendo un livello di oscurità e intensità senza precedenti. Con una serie di caratteristiche agghiaccianti, questaè destinata a tenere i giocatori con il fiato sospeso. Andiamo ad approfondire i dettagli agghiaccianti. Trials of Sanctuary: unBlizzard Senza Precedenti! Preparati ad affrontare l’ira degli Inferi Fiammeggianti nella rissa di sopravvivenza cooperativa da brivido, Trials of Sanctuary. Per la prima volta in assoluto,collabora con Blizzard in questo scontro epico. Scegli il tuo eroe da un elenco di sei formidabili campioni: Demon Hunter Sombra, Barbarian Zarya, Night Raven Illari, Cleric Lifeweaver, Imperious Reinhardt e Inarius Pharah. Insieme, combattete forze ...