Overtime | a Macerata un festival pieno di libri e di sport

...si è trasformata nella capitale italiana del racconto sportivo. In ogni angolo della ... In questa edizione il tema di ', il Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell'...Zdenk Zeman Tutto pronto aper la tredicesima edizione di, il Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell'etica sportiva che, con un cartellone estremamente ricco di appuntamenti e una rosa di ...

Sara Simeoni, campionessa olimpica di salto in alto, ha raccontato la sua carriera durante l'evento Overtime a Macerata, ricordando la sua vittoria del record del mondo nel 1978 e la sua ...L’ex bomber oggi in piazza Battisti: "Non ho mai baciato le maglie, ma per Inter, Milan, Juve e Torino ho dato tutto. Che feeling con Platini e Diaz" .