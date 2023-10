Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre 2023 | sabato di passione per Cancro | Scorpione intuitivo

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L'diFox del 7apre le porte ad unsotto la Luna infino a tarda sera. Sta per concludersi anche quest'altra settimana e, in giornata, molte cose si verificheranno. Non per tutti si prospettano delle ore positive. Ad esempio i nati dell'Acquario si sentiranno confusi. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di, guardando anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato (quidel week-end).diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete prevede un ...