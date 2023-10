Ordine attacca | “Perché dopo la prima di Champions l’Inter ha giocato la domenica? Questa favoletta non riesco a…”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il giornalista esperto di Milan, Franco, non è stato tenero nei confronti della Lega Serie A, per quanto riguarda il calendario, reo secondo lui di aver favorito i cugini del, chelagiornata dihannola(Empoli in trasferta) mentre i rossoneriil match di Dortmund di martedì L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Calendario Inter,non ci sta: “Qualche volta il computer è difettoso. Fino al 29 ottobre… La risposta di Biasin Arbitri di Coppa Italia, al via i quarti di finale Dove vedere Inter-Viktoria Plzen, streaming gratis e diretta tvLeague Chirico contro ...