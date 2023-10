"È molto importante perché si tratta di un tassello cruciale del puzzle per il generale Patto'... In precedenza, il premier ungherese Viktoraveva commentato con parole durissime il nuovo ..."Non c'è accordo'immigrazione - ha dettorispondendo ai giornalisti in inglese - perché prima avevamo deciso che l'immigrazione sarebbe stata regolata sulla base di accordi unilaterali, ma ...

Orban: sull'immigrazione impossibile accordo Ue o compromesso ... Il Sole 24 ORE

Migranti, a Granada Orban accusa i leader europei AGI - Agenzia Italia

Roma, 6 ott. (askanews) - Sull'immigrazione "non c'è accordo" nell'Ue e "non ci sarà nei prossimi anni", perché gli altri Stati membri hanno "violentato giuridicamente" la Polonia e l'Ungheria, ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...