Ora è Jannik Sinner il tennista da battere

“Una partita praticamente perfetta“. In questo modo si è espresso Paolo Bertolucci in questi minuti su Twitter nel commentare la prestazione di ...

Vola in finale del China Open Jannik Sinner , che in semifinale ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set, con il punteggio di 7-6(7/4), 6-1. ...

L'azzurro in finale a Pechino diventa il numero 4 del mondo, come Adriano nel 1976 “Sono contento che Sinner mi abbia raggiunto. E sarò più contento ...

...poter concludere bene tutta la fase finale della stagione' Simone Vagnozzi è all'angolo di...bisogna continuare a lavorare, il percorso non è terminato" , ha detto Vagnozzi in un'intervista ......da pochi giorni 90 anni è tornato agli onori delle cronache per alcune sua affermazioni su... Pietrangeli è uno dei tennisti italiani più forti di sempre, lui tutt'ha detto di essere il più ...

Sinner dopo la vittoria a Pechino: "Sarò a Malaga in Coppa Davis, voglio le ATP Finals" Sky Sport

Ora a Jannik Sinner mancano solo i due boss finali: Novak Djokovic e uno Slam Undici

Si parte alle 6.30 con Arnaldi, poi Sonego e Sinner sullo stesso campo. Esordi anche per Tsitsipas, Medvedev e Alcaraz, tutti sul Centrale