‘One Sky One World’ | a Cervia si celebra l’aquilone con una mobilitazione collettiva e una mostra

Leggi su funweek

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dopo il grande successo della sua 43esima edizione – che ha attirato un record di 600.000 visitatori nella scorsa stagione primaverile – Arteventoannuncia la prima edizione del suo nuovo spin-off autunnale: One Sky One World, in programma dal 6 all’8 ottobre 2023 tra il comparto dei Magazzini del Sale e la pittoresca spiaggia di. One Sky One World è un evento promosso da Artevento, con la Media Partnership di RAI Pubblica Utilità. Questo straordinario evento invita il pubblico a diventare il fulcro di una grande, incentrata sul tema del. Un simbolo di libertà, pace, fraternità e sostenibilità. L’obiettivo ère in modo innovativo lo spirito della Giornata Mondiale del Volo degli Aquiloni per la Pace, che ...