Omicidio dopo una festa a Nuoro | si costituisce il presunto assassino | è il nipote della vittima Una faida familiare alla base del delitto

(Di venerdì 6 ottobre 2023)fine si è costituita la persona che ha sparato a morte contro Nico Piras, al terminedelle Cortes Apertas, a Lula, in provincia di. Si tratta di suo, il 21enne Antonello Piras. “Stavo bevendo al chiosco, Nico Piras mi ha provocato e dileggiato”, ha confessato ai carabiniericompagnia di Bitti. “Mi sono allontanato e sono andato in un altro chiosco, ma lui mi ha seguito mostrandomi una pistola e dicendomi che mi avrebbe fatto fare la fine di mio padre”. Un riferimento, questo, all’di Angelo Maria Piras, fratello di Nico, avvenuto il 25 gennaio 2015:per il quale è sotto processo proprio Nico Piras, insieme all’ex moglie Alice Flore. Antonello non avrebbe accettato una tale minaccia. “Lì ho perso la ...