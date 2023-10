Olympia di Grecia | la Principessa che ama la moda

Leggi su dilei

(Di venerdì 6 ottobre 2023)diè l’elegante socialite componente della famiglia reale greca, figlia primogenita del Principe Pavlos, attuale capo della Casa Reale e dell’ereditiera americana Marie-Chantal Miller. Oltre ad essere una, Maria-die Danimarca – questo è il suo nome e il titolo completo – è anche una modella molto richiesta, che ha sfilato per grandi marchi internazionali come Dolce & Gabbana.nel mese di luglio ha compiuto 27 anni, è nata a New York ed è l’unica figlia femmina dei Principi di. La Casa Reale Greca Il nonno paterno diera l’ex Re Costantino, cugino del padre del Principe Filippo di Edimburgo e padrino di battesimo del Principe William, che fu esiliato dallain ...