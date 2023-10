Nuovi investimenti e soluzioni I piani di Inwit raccontati da Galli

(Di venerdì 6 ottobre 2023) In programma a Cernobbio la prima edizione di “ComoLake2023 – Next Generation Innovations”, manifestazione che ha riunito governo italiano, Ue e le principali aziende Hi-Tech italiane e internazionali, con l’obiettivo di essere “un’occasione di incontro e di confronto tra i decisori politici e aziendali con una platea di operatori e rappresentanti di istituzioni e mercati”. Fino al 7 ottobre presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba molti gli interventi sulle politiche digitali su cui puntare il prossimo anno. “Sarebbe per noi un errore imperdonabile considerare l’Intelligenza artificiale come una sorta di dominio senza regole”, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo video intervento di ieri. “L’intelletto rischia di essere soppiantato, con conseguenze che possono essere imprevedibili”, ha affermato. Anche Bruno Frattasi, ...

...dalle vendite alla Borsa di Helsinki dopo l'annuncio di un massiccio aumento di capitale e di...della sua strategia di crescita sostenibile e profittevole e di assicurare futuri', ...... probabilmente a causa di due fattori: il ritorno sugli, poiché i costi erano elevati ... È come un ciclo, alcuni marchi potrebbero non partecipare, ma ne arriveranno di, questa è la ...

Closing intermedio a circa 1,4 mld euro per i due nuovi fondi del ... BeBeez

La missione di Tajani a Riad, tra G7 e nuovi investimenti Formiche.net

Firenze, 6 ottobre 2023 - Il 9 ottobre apre un bando per nuovi "protocolli di insediamento", scrive così la Regione in una nota, per le aree di crisi industriale in Toscana. L'avviso mette a disposizi ...Agenzie di rating in agguato, mentre i trader di tutto il mondo hanno lo sguardo incollato agli schermi per monitorare il trend dei tassi dei BTP e, di conseguenza, dello spread BTP-Bund.E così andrà ...