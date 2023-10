(Di venerdì 6 ottobre 2023)abitativa a, da parte del(Laboratorio universitario di autogestione). "Oggi abbiamo aperto le porte dell'Istituto Santa Giuliana, in via Mazzini 90, un ...

abitativa a Bologna, da parte del collettivo Luna (Laboratorio universitario di autogestione). "Oggi abbiamo aperto le porte dell'Istituto Santa Giuliana, in via Mazzini 90, un ...... svelava non proprio un dettaglio ma forse la chiave del conflitto e dell'militare: in ... Vuol fare della "soggettività" su cui fondarsi una soggettività in tutto "dipendente". L'ideal ...

Nuova occupazione a Bologna, collettivo Luna 'prende' edificio Agenzia ANSA

Già sgomberata la nuova occupazione / FOTO FirenzeToday

La fascia di età che registra il più alto tasso d’incidenza settimanale è quella tra gli 80 e gli 89 anni. In lieve diminuzione nella fascia 0-9 anni. L’età media dei nuovi casi è di 56 anni e la ...Nuova occupazione abitativa a Bologna, da parte del collettivo Luna (Laboratorio universitario di autogestione). (ANSA) ...