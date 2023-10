Nuova base navale russa in Abkhazia | “Putin si sposta dalla Crimea” La Georgia preoccupata

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Un accordo per costruire unapermanente nella regionena separatista (non riconosciuta a livello internazionale) e autoproclamatasi autonoma dell’, situata nel nord-ovest del Paese proprio al confine con la Russia. Lo hanno stretto la Federazione guidata da Vladimire il presidente della repubblica di Abcasia Aslan Bzhania, come spiegato dal quotidiano locale Izvestiya negli scorsi giorni. Un primo passo che “nel prossimo futuro”, ha spiegato Bzhania, porterà allo stabilimento di “una flotta permanente della Marinanel distretto di Ochamchira”. Da partenon sono invece arrivate conferme o smentite, ma in una domanda diretta sulla questione, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha preferito non ...

