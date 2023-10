Nuoto | Cdm | vittoria e record personale per Ceccon nei 200 dorso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Berlino, 6 ott. - (Adnkronos) - Il grandeinizia la sua rincorsa alle Olimpiadi di Parigi 2024 dalla piscina dell'Europasportpark di Berlino che ospita, fino a domenica 8 ottobre, la tappa d'apertura della Coppa del Mondo. Nella finale dei 200Thomasdomina la truppa con il naso all'insù: il primatista mondiale dei 100, si fa quattro vasche in solitario e tocca in 1'56"64 (passaggio 57"73): terza prestazione all time italiana dietro il primatista Matteo Restivo (1'56"29) e Luca Mencarini (1'56"58). Il 22enne di Schio - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina, ai Mondiali di Fukuoka 2023 oro nei 50 farfalla, argento nei 100e con la 4x100 stile libero demolisce il suo precedente personal best di 1'59"81 siglato a maggio 2022 nella prima tappa del ...