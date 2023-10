(Di venerdì 6 ottobre 2023) Gli unici due azzurri presenti in Germania non deludono nelle batterie(GERMANIA) - Il grandeinizia la sua rincorsa alle Olimpiadi di Parigi 2024 dalla piscina dell'Europasportpark di ...

Gli unici due azzurri presenti in Germania non deludono nelle batterie Berlino (GERMANIA) - Il grande Nuoto inizia la sua rincorsa alle Olimpiadi ...

Gli unici due azzurri presenti in Germania non deludono nelle batterie BERLINO (GERMANIA) - Il grandeinizia la sua rincorsa alle Olimpiadi di Parigi 2024 dalla piscina dell'Europasportpark di Berlino che ospita, fino a domenica, la tappa d'apertura della Coppa del Mondo. Nelle batterie della ...Gli unici due azzurri presenti in Germania non deludono nelle batterie BERLINO (GERMANIA) - Il grandeinizia la sua rincorsa alle Olimpiadi di Parigi 2024 dalla piscina dell'Europasportpark di Berlino che ospita, fino a domenica, la tappa d'apertura della Coppa del Mondo. Nelle batterie della ...

CdM Nuoto•com

Nuoto: Cdm. Ceccon e Martinenghi in finale nella tappa di Berlino Tiscali

Un "piano di comunicazione alla popolazione" e " iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi" a favore dei cittadini dell'area dei ...Mercoledì 11 ottobre, a partire dalle 9.30, l'aula della Camera esaminerà la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef), con votazioni ...