Nuoro | ucciso dopo la festa di paese | il nipote 21enne confessa L’ombra di una faida familiare

Leggi Anche Paura a Frosinone, spari in centro durante la movida: colpi ta un'auto Nel centro storico della cittadina dove si sta svolgendo la festa ...

ucciso nella notte a colpi d’arma da fuoco un Autotrasportatore a Fonni, in provincia di Nuoro . Da prime informazioni frammentarie l’uomo ...

(Adnkronos) – ucciso nella notte a colpi d'arma da fuoco un autotrasportatore a Fonni, in provincia di Nuoro . Da prime informazioni frammentarie ...

Sarebbe stato giustiziato in un Agguato in piena regola Giovanni Mureddu , camionista di 49 anni che nella tarda serata di ieri, giovedì 7 ...

Ha lottato tra la vita e la morte per 36 ore, poi il suo cuore ha ceduto. È morto nel pomeriggio all'ospedale di Nuoro Nico Piras, il 42enne di Lula, ...

La sua "latitanza" è durata pochissimi giorni. Antonello Piras, 21 anni, di Lula, in provincia di, ha confessato di averlo zio: Nico Piras. L'uomo, ancora sotto processo, con l'accusa di averil padre del presunto assassino. La vittima è stata freddata con diversi colpi di ......di Lula (). Questa mattina, dopo essersi consegnato ai carabinieri che lo cercavano da lunedì, Antonello Piras, 21 anni, ha confessato ai carabinieri della compagnia di Bitti di averlo ...

Nuoro, ucciso in strada dopo la festa di paese. Confessa nipote: Mi ... Fanpage.it

Nuoro, ucciso dopo la festa di paese: il nipote 21enne confessa. L ... Open

Lula Si è presentato nella caserma della Compagnia dei carabinieri di Bitti il nipote di Nico Piras, Antonello Piras, 21 anni, accusato di aver ucciso lo zio… Leggi ...Si è consegnato ai carabinieri di Bitti, in Barbagia, il 21enne sospettato dell’omicidio dello zio Nico Piras. La vittima era sotto processo per l’omicidio del fratello, ucciso per questioni di ...