Norman Atlantic | il comandante e altri due condannati per il naufragio Morirono in 31 | ma l’accusa di omicidio è prescritta per tutti

(Di venerdì 6 ottobre 2023)in 31 a causa dell’incendio a bordo dele del caos che si scatenò a bordo. Ma a nove anni di distanza, sentenza alla mano, quei morti è come se non ci fossero mai stati: cancellati dalla prescrizione al termine di un processo complicato, tecnico, lungo, tortuoso. Per ildel traghetto, andato a fuoco nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014 mentre navigava verso l’Italia con circa 500 persone a bordo, pagano in tre: ilArgilio Giacomazzi, il primo ufficiale di macchina Gianluca Assante e il membro dell’equipaggio Francesco Nardulli. Il Tribunale di Bari, presieduto da Marco Guida, li harispettivamente a 6 anni, 5 anni e 4 mesi e 3 anni. Gli omicidi cancellati dalla prescrizione – Ile il primo ...

Non ha rilasciato alcuna dichiarazione Argilio Giacomazzi, comandante del traghetto Norman Atlantic, mentre lasciava il Tribunale di Bari dopo essere stato condannato a sei anni per il naufragio dell' ...