«Nonna | sono in ospedale | mi servono soldi» | sventata la truffa telefonica della finta nipote

(Di venerdì 6 ottobre 2023) RAGGIRI.di 79 anni riceve una telefonata da una donna che si spaccia per la: «Aiutami, sto male e devo pagare due iniezioni costosissime che arrivano dall’estero», ma la vittima non ci casca.

Iva Zanicchi ha presentato al grande pubblico la nipote e cantante Virginia Catellani in occasione del programma D’Iva, andato in onda per celebrare ...

...a quello in cui chiudiamo gli occhi ("Quando era iniziata quella marcia nel corpo della... E si riflette sui figli di pancia e i figli di cuore , cheamore nelle diverse declinazioni, non ......libri sulla morte della madre 05 - 10 - 2023 Non vi lascerò orfani Una morte dolcissimacontenta che mia mamma è morta L'invenzione della madre Da qui non se ne va nessuno La vita dopo...

«Nonna, sono in ospedale: mi servono soldi», sventata la truffa ... L'Eco di Bergamo

Violentò la figlia: arrestato. Indagati nonna e psichiatra accusati di ... LA NAZIONE

Tra i rimedi della nonna è diffusa la convinzione che le cimici da letto possano essere eliminate con la candeggina (o varichina), ma è davvero cosìPapà e figlia andavano da soli in vacanza. La mamma lo ha lasciato appena saputo della violenza. L’uomo, un quarantenne della val di madre, avrebbe raccontato tutto a un medico di Massa. .