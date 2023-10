“Non voglio” | Verstappen nella bufera | il messaggio stupisce tutti

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Hanno destato parecchio scalpore in queste ore le ultime dichiarazioni di Maxin conferenza stampa. Arivati al weekend del Gran Premio in Qatar, Maxsi trova ad un passo dall’aritmetica conquista del mondiale di Formula 1, per quello che sarebbe il suo terzo consecutivo dopo i trionfi nel 2021 e nel 2022. All’olandese, difatti, basterebbe addirittura un sesto postogara sprint di domani sera (inizio alle ore 19,30 italiane) per assicurarsi la certezza della prima posizione finale in classifica con cinque gare d’anticipo (sei, considerando anche la gara effettiva di domenica sullo stesso circuito). Il pilota intanto partirà in pole e il Mondiale è sempre più vicino. Come già avvenutoscorsa stagione, anche in questa il pilota della Red Bull non ha praticamente mai avuto alcun rivale ...