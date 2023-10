“Non ha le stimmate del difensore” | critica durissima | distrutto Natan

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La sconfitta del Napoli contro il Real Madrid di Ancelotti ha scatenato una serie di critiche sia positive che negative, tra queste emerge quella a. Dopo le due vittorie consecutive in Campionato, il Napoli sembra essere tornato alle ottime prestazioni dell’anno scorso. Tuttavia, la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid ha portato nuovamente qualchein casa Napoli. Enrico Fedele dopo Napoli-Real, forti critiche aC’è chi dice che gli azzurri di Garcia meritavano la vittoria, chi colpevolizza determinati giocatori per gli errori di troppo e chi invece, accetta la sconfitta contro una squadra di alto livello. Tra queste critiche spicca quella da parte del dirigente ed opinionista Enrico Fedele, il quale è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Enrico Fedelefortemente il ...