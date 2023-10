Non è vero che i vincitori del Nobel per la medicina 2023 non sono vaccinati contro la Covid-19

Leggi su facta.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il 3 ottobreè stato pubblicato su Facebook un post in cui si legge: «Cosa hanno in comune Katalin Karikò, Drew Weissman e Novak Djokovic? Nessuno dei tre si è vaccinato…». Il riferimento è a Katalin Karikó e Drew Weissman,del premioper laper le loro scoperte scientifiche che hanno reso possibile lo sviluppo dei vaccini a mRNA anti-e al campione di tennis Novak Djokovic che ha dichiarato di non essersi voluto vaccinarela-19. Il contenuto oggetto di analisi veicola una notizia falsa. Katalin Karikó lavora come professoressa a contratto di neurochirurgia alla Perelman School of Medicine presso l’Università della Pennsylvania, negli Stati Uniti d’America. Drew Weissman è professore ...