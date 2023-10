Noi e l'Ucraina. I magazzini sono vuoti (mai quanto la politica)

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Meloni e Crosetto si dicono a corto di armi e di fiducia popolare: la guerra non potrà essere sostenuta a lungo. Ma una leadership i problemi li risolve, non li addita. E ha valori e direzione. Sennò sacrifica la democrazia per un votarello in più