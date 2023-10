Nobel per la Pace all’iraniana Narges Mohammadi | “Più ci rinchiudono | più diventiamo forti”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilper ladel 2023 è stato assegnato aper “la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran”. Ad annunciarlo, venerdì 6 ottobre, a differenza di quanto accaduto nei giorni scorsi per la Medicina, la Chimica o la Fisica, con le comunicazioni giunte dall’Accademia reale di Svezia, da Stoccolma, è stata la presidente della commissione di Oslo, Berit Reiss-Andersen, che ha spiegato la motivazione che ha portato ad assegnare il riconoscimento alla donna: “per i suoi sforzi nella promozione dei diritti umani e della libertà per tutti“. ? Ilper lache lotta per le donne Da Oslo i commissari del Premiodichiarano che “la coraggiosa lotta diha ...

le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all'indicibile" è questa la motivazione che ha portato Jon Fosse a vincere Premiola Letteratura 2023. Fosse , nato in Norvegia nel 1959, è un intellettuale moderno, poliedrico e tentacolare, e la sua produzione spazia dalla letteratura al teatro. Non solo romanzi e ...

"Narges Mohammadi è una shirzan, una leonessa in persiano. Ma lei non difende solo i suoi figli, difende la libertà di tutti. Sono sicura che oggi questo premio, il Nobel per la pace, l'abbia resa fie ...