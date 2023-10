Nobel per la pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi «per la sua lotta contro l’oppressione delle donne» In carcere dal 2016

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’attivistaha vinto il Nobel per laper «la suain Iran e la suaper promuovere i diritti umani e la libertà per tutti». Vice-presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani (Ong guidata da Shirin Ebadi, vincitrice del Premio Nobel per lanel 2003), Mahammadi – 51 anni – è unapiù note attiviste per i dirittiin Iran. Attualmente sta scontando una condanna a dieci anni dinella prigione Evin di Teheran per «diffusione di propaganda antistatale». Dalla reclusione, tuttavia,è riuscita ad ...