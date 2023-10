Nobel per la pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi | arrestata 13 volte | è ancora in carcere

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilper ladel 2023 va all’per «la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran». Lo ha annunciato la presidente della commissione deldi Oslo, sottolineando che la lotta dell’attivista e giornalistaè portata avanti «a fronte di un’enorme sofferenza», ricordano le sue tante condanne e che «mentre ora parliamo è detenuta in». Per poi lanciare un appello al regime di Teheran: «Se le autorità iraniane prenderanno la giusta decisione la rilasceranno così che potrà essere qui per ritirare il premio a dicembre». Chi è, 51 anni, vice presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani ...