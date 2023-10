Nobel per la Pace a Narges Mohammadi | eroina della libertà della donna

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) . L’attivista è attualmente ancora in carcere Il Comitato norvegese per ilha deciso di assegnare il Premioper la2023 a“per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani eper tutti“. Il premio per ladi quest’anno riconosce anche le centinaia di migliaia di persone che, l’anno precedente, hanno manifestato contro le politiche di discriminazione e oppressione del regime teocratico iraniano nei confronti delle donne. Il motto adottato dai manifestanti – “– Vita –” – esprime adeguatamente la dedizione e il lavoro di. 2023 ...