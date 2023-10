Ottimianche per il crossover compattoJuke, che con oltre 7.800 unità vendute fa registrare una crescita del 48%, anche in virtù del lancio della versione Hybrid che pesa circa il ...Le elettriche invece a settembre non hanno dato isperati, lo stesso vale per le ibride ...Qashqai sul terzo gradino del podio , lo troviamo spesso nella classifica delle auto più ...

Nissan, risultati in crescita nei primi 9 mesi del 2023 motori.tiscali.it

FE, Nissan vuole essere sempre più competitiva in vista del primo EPrix di marzo in Giappone Il Messaggero - Motori

ROMA (ITALPRESS) - Per Nissan Italia il 2023 si conferma un ottimo anno, con oltre 29.000 unità immatricolate. Una crescita di circa il 40% anno ...Nissan Leaf è stato il primo modello 100% elettrico della ... I consumi di energia, soprattutto in città sono davvero contenuti e per questa ragione risulta ottima per chi possiede un ecosistema di ...