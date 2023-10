Nicola Pietrangeli ricoverato per un malore | le sue condizioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La leggenda del tennisper un. Come riporta il Corriere della Sera, si trova in osservazione al Policlinico Gemelli di Roma da ieri, giovedì 5 ottobre.ha accusato giramenti di testa mentre si trovava a casa, ma si tratterebbe di un ricovero solamente precauzionale e dovrebbe essere dimesso già in giornata. L’ex tennista ha compiuto 90 anni lo scorso 11 settembre. È stato celebrato al Coni e poi con una serata di gala alla Canottieri Roma. Un tributo per lui anche a Bologna durante il girone di Coppa Davis.è il tennista più vincente della storia del tennis italiano: ha vinto 48 tornei tra i quali due Roland Garros nel 1959 e 1960. È stato il capitano non giocatore dell’Italia vincitrice della Coppa Davis nel 1976. Nei ...