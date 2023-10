Nico Gonzalez sa volare

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) È una scena ormai ricorrente nella nostra Serie A: c’è un cross più o meno lento che arriva da sinistra. Sembra un cross sconclusionato, poco promettente. Il tipo di cross che dal divano ti fa sobbalzare preventivamente di frustrazione. Poi su quel cross, come una specie di cavaliere alato, con i piedi sollevati sopra le nuvole, arrivasul secondo palo, sempre più in alto del difensore, con la tempia o con la fronte, sta diventando un fattore nel nostro campionato – e un’esperienza estetica interessante, e se non altro poco ortodossa. Nella grammatica del campo da calcio sono i centravanti a saltare più in alto di testa, a dover vincere i “duelli aerei” con i difensori. Gli esterni, i numeri 10, sono quelli che al massimo possono fare il cross, che danno l’ultimo passaggio. ...