Neymar sui social mentre il Psg perde a Newcastle | “Il mio talento riconosciuto ovunque | non è un caso”

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Propriola sua ex squadra, il Psg, subiva una stesa dalin Champions League,ha pubblicato un post sui. “Non capita tutti i giorni che un giocatore riceva una standing ovation dal pubblico avversario. Non è unvedere il tuoe venerato in ogni angolo del mondo. Questo è il risultato di tanto duro lavoro, intensa ricerca di sfide e gioia di fare ciò che ami” ha scritto O’ Ney. Qualcuno potrà obiettare che si tratti di una semplice coincidenza, ma appare probabile come dietro queste sue parole ci sia anche un riferimento al Psg, che in estate ha fatto di tutto per liberarsene.si gode dunque i suoi nuovi tifosi in Arabia Saudita e manda una frecciatina ai parigini. Não é todo dia que um ...