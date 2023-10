“Ne è valsa la pena” | il fumetto sulla vita del partigiano diavolo Germano Nicolini La nipote | “Mi diceva di fare ciò che è giusto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Ne èla” (edizioni Ottocervo) è il racconto della storia di, una figura centrale della nostra Resistenza. Il “” ci ha lasciati nel 2020, all’età di cento anni, e la sua è stata unaromanzesca, vissuta pienamente fino alla fine, capace di ispirare intere generazioni, in Emilia Romagna e in tutto il Paese. La graphic novel, pubblicata dall’etichetta di fumetti di Antonio Mandese Editore e in collaborazione con il circolo culturale Primo Piano di Correggio (Re), è firmata da Marco Aldrighi (testi), Christian Galli (disegni) e Alberto Bugiù (colori). Il progetto nasce dal desiderio di esprimere, attraverso le immagini, quelli che sono i valori fondanti che hanno guidatoin un’esperienza lunga un ...