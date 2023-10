Nazionale | convocati per Malta e Inghilterra C’è Udogie

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Prosegue il cammino dellaverso EURO 2024 (foto figc.it). Dopo i 4 punti conquistati a settembre, frutto del pareggio di Skopje con la Nord Macedonia e del successo di Milano con l`Ucraina, l`Italia torna in campo per affrontare(14 ottobre, Stadio `San Nicola` di Bari) e(17 ottobre, Wembley Stadium). Gli Azzurri sono secondi nel Gruppo C a quota 7 punti in compagnia di Ucraina e Nord Macedonia e a -6 dalla capolista, ma hanno il vantaggio di avere una gara in più da giocare.Per i match di questa `finestra` di ottobre il Ct Luciano Spalletti ha convocato 27 calciatori: prima chiamata inper il difensore del Tottenham Destiny, che aveva già preso parte agli stage dedicati ai calciatori di interesse, ...