Naufragio Norman Atlantic | tre condanne Ci furono 31 morti

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sei anni di reclusione per Argilio Giacomazzi, il comandante. Cinque anni e quattro mesi per Gianluca Assante, primo ufficiale di macchina. Tre anni per Fabio Nardulli, membro dell’equipaggio. Sono leal termine del processo di primo grado svoltosi in tribunale a Bari per ildella naveche avvenne la notte fra il 27 ed il 28 dicembre 2014. Morirono 31 persone, altre 64 rimasero ferite. L'articolo: tre Ci31 proviene da Noi Notizie..

Bari, naufragio Norman Atlantic: condannati 3 dei 32 imputati, anche comandante e primo ufficiale La Gazzetta del Mezzogiorno

Naufragio Norman Atlantic: tre condanne Noi Notizie

