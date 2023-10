Naufragio Norman Atlantic | 3 condannati tra 32 imputati per la strage del 2014

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sono tre isu 32nel processo per ildel traghetto. I giudici del Tribunale di Bari hanno condannato il comandante della nave Artiglio Giacomazzi a sei anni di reclusione, il primo ufficiale di macchina Gianluca Asssante a cinque anni e quattro mesi, il membro dell’equipaggio Francesco Nardulli a tre anni. Ilavvenne nella notte tra il 27 e il 28 dicembreal largo delle coste albanesi, dove morirono 31 persone e rimasero feriti 64 passeggeri. La procura aveva chiesto la condanna per 23e una sola assoluzione. Disposte assoluzioni e la prescrizione per alcuni reati. Leggi anche:di Cutro, il perito della procura contro Frontex: «Informazioni ...

