Narges Mohammadi subisce una persecuzione giudiziaria da anni | il Nobel riaccenda i riflettori

(Di venerdì 6 ottobre 2023), undi grande importanza. Unper la pace che parla di diritti e didi chi li difende. La scelta di quest’anno è stata ottima., difensora dei diritti umani iraniana, protagonista di campagne contro la pena di morte e l’impunità per le uccisioni di manifestanti nel corso delle periodiche proteste di massa contro le autorità, sta subendo unada ben oltre dieci. Di fatto, almeno un quarto della sua vita l’ha trascorso in carcere, tra brevi periodi di libertà e molti ricoveri in ospedale. I motivi dei suoi ricorrenti arresti sono del tutto pretestuosi: “fondazione di un gruppo illegale”, “reati contro la sicurezza nazionale”, ...

Il Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato dall’Accademia di Svezia all’attivista iraniana per i diritti delle donne Narges Mohammadi . Il comitato ...

'Enormi costi personali per la sua lotta' - Il comitato per il Nobel ha affermato che 'la coraggiosa lotta di Narges Mohammadi ha comportato enormi ...

Il Comitato norvegese per il Nobel ha assegnato il Nobel per la Pace del 2023 all’attivista iraniana Narges Mohammadi per «la sua lotta contro ...

Il premio alla 51enne attivista e giornalista per "la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran" Il premio Nobel per la pace del 2023 va ...

(Adnkronos) – Il premio Nobel per la pace del 2023 va all' iraniana Narges Mohammadi per "la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran". Lo ...

Il comitato norvegese ha scelto di onorare Narges Mohammadi per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti ...

Il comitato per il Nobel, assegnando il premio per la pace, ha affermato che "la coraggiosa lotta diha comportato enormi costi personali.... vicepresidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani, è ancora in carcere Il Premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato all'attivista iraniana per i diritti delle donne. ...

Premio Nobel per la Pace assegnato a Narges Mohammadi: "Condannata a 31 anni, l'Iran la liberi" TGCOM

Il Premio Nobel per la Pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi Il Post

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il Nobel per la Pace a Narges Mohammadi per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran, è una bellissima notizia che rafforza la battaglia delle donne e del ...Il Premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato dall'Accademia di Svezia all'attivista iraniana per i diritti delle donne Narges Mohammadi.