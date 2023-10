Narges Mohammadi | chi è l’attivista Nobel per la pace

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) –, vincitrice del premioper la2023, è uno dei simboli della lotta per i diritti umani e delle donne in Iran. Una battaglia che è costata quasi tutto a questa attivista detenuta del famigerato carcere di Evin, a Teheran, dove sta scontando una pena a 31 anni di carcere. Non a caso il Comitato per il, che le ha assegnato quello per la, nelle motivazioni ha evidenziato "il tremendo costo personale" che sta pagando la 51enne, che ha passato rinchiusa in prigione gran parte degli ultimi 20 anni.è stata arrestata 13 volte e condannata cinque per essere la voce di chi voce non ne ha mai avuta, per la sua incessante campagna contro la pena di morte, la tortura e l'isolamento in carcere, pratica quest'ultima ...

L’Accademia di Oslo ha deciso di premiare l’attivista iraniana Narges Mohammadi, vicepresidente del Centro per i difensori dei diritti umani in Iran ...

Il Premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato All'attivista iraniana per i diritti delle donne Narges Mohammadi . Vice presidente del Centro per ...

Oslo, 6 ott. (Adnkronos) - Il premio Nobel per la pace del 2023 va all' iraniana Narges Mohammadi per "la sua lotta contro l'oppressione delle donne ...

L’attivista iraniana Narges Mohammadi ha vinto il Nobel per la pace per «la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e la sua lotta per ...

Il premio Nobel per la pace del 2023 va all'iranianaper "la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran". Lo ha annunciato oggi 6 ottobre la presidente della commissione del Nobel di Oslo, sottolineando che la lotta della 51enne ...Detenuta del famigerato carcere di Evin, a Teheran, è un simbolo della lotta per i diritti umani e delle donne in Iran, vincitrice del premio Nobel per la pace 2023, è uno dei simboli della lotta per i diritti umani e delle donne in Iran . Una battaglia che è costata quasi tutto a questa attivista ...

Premio Nobel per la pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi. “Non smetterò mai di lottare anche se passe… la Repubblica

Il Premio Nobel per la Pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi Il Post

Milano, 6 ott. (askanews) - Il Premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato a Narges Mohammadi, attivista e giornalista iraniana attualmente in carcere, "per la sua lotta per i diritti delle donne ...Oslo, 6 ott. (Adnkronos) – Narges Mohammadi è la diciannovesima donna a vincere il Nobel per la pace negli oltre 120 anni del Premio e la seconda iraniana. L’ultima, prima di lei, è stata Nadia Murad, ...