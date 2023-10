Napoli | si schianta con l’auto contro statua di Garibaldi | morto conducente

(Di venerdì 6 ottobre 2023). Siconil piedistallo delladi Giuseppee muore. Grave incidente questa mattina all’alba in piazza. Un uomo, che era alla guida di un’utilitaria, è deceduto poco dopo essersitolo storico monumento. Per L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Tempo di lettura: < 1 minutoUn grave incidente stradale è avvenuto all’alba di oggi in piazza Garibaldi a Napoli . Un uomo , che era alla guida in ...

Paura alle prime luci dell'alba a piazza Garibaldi dove un'auto, per cause da accertare, si è schiantata contro ilo storico monumento a due passi dalla stazione centrale. Alcuni dettagli sono stati ...... un pullman con a bordo una comitiva di Castel Madama (Roma) diretta ad un matrimonio, si... incendio su un pullman di turisti al casello di Nocera Inferiore, sull'autostrada- Salerno: ...

Napoli, si schianta con l'auto: morto uomo in piazza Garibaldi anteprima24.it

Auto si schianta contro il monumento in piazza Garibaldi, 61enne ... Fanpage.it

Incidente mortale in piazza Garibaldi: un uomo ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro il piedistallo del monumento; potrebbe ...Un grave incidente stradale è avvenuto all'alba di oggi in piazza Garibaldi a Napoli. Un uomo, che era alla guida in un'utilitaria, è deceduto. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, s ...