Napoli | prendono cozze | insalata e caponata di mare | schiacciata con porchetta | patatine e bibite | ecco lo scontrino del ristorante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 ottobre 2023), vanno ale ordinano in tre impepata didi, due caponate di, unaconfritte, due bottiglie d'acqua e una birra:quanto hanno speso, la splendida città che culla la baia del Vesuvio, è rinomata in tutto il mondo per la sua cucina deliziosa e ricca di storia. Le attrazioni culinarie qui non si limitano alla pizza, anche se questa città è famosa per aver dato origine al celebre alimento soprattutto nelle due varianti della Margherita e della Marina (la prima condita con pomodoro, mozzarella di bufala, basilico e olio, e la seconda con semplice salsa di pomodoro, aglio, origano e olio). Il capoluogo campano offre un ...