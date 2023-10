Napoli-Fiorentina | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Domenica 8 ottobre alle ore 20:45 lo stadio Diego Armando Maradona sarà teatro della sfida, valevole per l’ottava giornata di Serie A. Un big match a tutti gli effetti, tra i campioni d’Italia e una squadra che la passata stagione ha centrato le finali di Coppa Italia e Conference League (salvo poi essere sconfitta). Riportiamo ledi, insue consigli sui. Gli azzurri in campionato hanno centrato il secondo successo consecutivo, un netto 0-4 in casa del Lecce. Grazie a tale risultato, ora dista a 4 lunghezze, da entrambe le milanesi capoliste. In Champions League una sconfitta onorevole per 2-3 contro la corazzata Real Madrid ...

Domenica il Napoli torna in campo, al Maradona arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La viola è reduce da un pareggio per 2-2 in Europa League ...

Garcia e Mario Rui a colloquioStando a quanto confermato dal tecnico francese in sala stampa per la presentazione di, ci sarebbe stata una riunione tra Mario Rui e Rudi Garcia in ...Così il tecnico del, Rudi Garcia, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida casalinga di domenica contro la, un match che arriva dopo la sconfitta di Champions, al Maradona, ...

Napoli-Fiorentina, dubbio Nico Gonzalez. Italiano: 'Gioca sempre, è stanco' AreaNapoli.it

Del Genio: “Vi spiego perchè Napoli-Fiorentina è la partita più importante dell’anno” Tutto Napoli

Scoppia un nuovo caso nello spogliatoio del Napoli per le parole dell'agente di Mario Rui: tutta la verità secondo Garcia.Messa da parte la Conference, la Fiorentina farà visita al Napoli, in una sfida che profuma di piazzamento Champions, come puntualizza oggi La Nazione. Scontro diretto, dunque, con la prospettiva che ...