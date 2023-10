Napoli-Call of Duty | gli azzurri si mettono in gioco | la sfida è imperdibile – VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Partnership tra glied il famosostatunitense che ha visto i calciatori delrsi tra loro Dopo la conferma delle società di una partnership con ildi guerra più famoso, arriva latra i calciatori. È di poche ore fa la notizia dell’accordo raggiunto tra la SSCOf(COD) dove, in occasione di Halloween e della nuova maglia dedicata al Cimitero delle Fontanelle, la società ha pubblicato l’immagine della maschera di Ghost, famoso personaggio del, a Castel Volturno. “Se in porta c’è Ghost, non passa nulla. COD fa squadra con SSC. Continua a seguirci!”. Questo l’annuncio ...