Myrta Merlino è davvero “in discussione” a Mediaset? No | anzi | ecco come stanno realmente le cose

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Fuori Barbara D’Urso, dentro: “Pomeriggio 5” dopo quindici anni ha detto addio (almeno in teoria) al trash, scegliendo un taglio più giornalistico. La rimozione di Carmelita,la chiamano i suoi fan, ha acceso l’estate televisiva tra fake news e ricostruzioni di ogni genere.ha deciso di mostrare il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dadiramando un comunicato stampa dopo un mese di programmazione. Un primo bilancio ritenuto più che positivo, affidato al direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: “Ottimo bilancio per il primo mese del nuovo “Pomeriggio Cinque” con. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul ...