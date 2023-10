(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il brand di moto premium MVfamoso per le vittorie in motogp con il mitico Giacomo Agostini, si prepara a chiudere il suoesercizio ine guarda con fiducia al futuro fatto di nuovi ...

Il brand di moto premium MVfamoso per le vittorie in motogp con il mitico Giacomo Agostini, si prepara a chiudere il suoesercizio in utile e guarda con fiducia al futuro fatto di nuovi modelli, investimenti nel ...Eccolo in video Niu alza l'asticella dei monopattini: ecco i nuovi KQi Air X e KQi Air in fibra di carbonio MVRapido Oro, stile e prestazioni per ilmonopattino di Schiranna Bo M, la ...

MV Agusta: primo anno in utile grazie alla cura di Timur Sardarov Tiscali Notizie

MV Agusta, a Schiranna moto, museo e assunzioni La Gazzetta dello Sport

L'impianto di Schiranna si sta trasformando per legarsi maggiormente al territorio con spazi espositivi e di ospitalità e per assicurare una maggiore capacità produttiva ...Forte della propria gamma di moto esclusive e raffinatissime, tanto da supportare la definizione di Motorcycle Art, e del recente ingresso nel capitale del Gruppo Ktm con il 25,1%, MV Agusta viaggia a ...