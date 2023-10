Muore a 59 anni Stefano Orlandi. Stroncato da un malore improvviso

Una Ragazza di 17 anni è morta oggi, 4 ottobre, a Milano precipita ndo dalla finestra di un palazzo . La tragedia si è consumata in via Amadeo poco ...

La comunità di Casal di Principe è in lutto per la morte di Gaetano Di Bona, ragazzo di 38 anni stroncato da una leucemia fulminante. Casal di ...

Il figlio dell'ex sindaco di Montemurlo aveva gestito il mobilificio di famiglia. Si è sentito male a Firenze, in una Rsa dove era andato a trovare un'anziana parente...Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Piano Bagnantea Spotorno dopo un malore Posted on 14 Luglio 2018 Author Redazione Spotorno. Un bagnante di 70, ...

Muore a 53 anni l'attore Keith Jefferson RaiNews

Morto Keith Jefferson, recitò per Quentin Tarantino: il dolore dell ... Adnkronos

Il figlio dell’ex sindaco di Montemurlo aveva gestito il mobilificio di famiglia. Si è sentito male a Firenze, in una Rsa dove era andato a trovare un’anziana parente ...TORA E PICCILLI (CE) – Comunità del Casertano sotto choc. E’ venuto a mancare ad appena 41 anni Luciano Fatigati, sindaco di Tora e Piccilli. Il primo cittadino della piccola comunità dell’Alto ...