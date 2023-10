MotoGP | Dall' Igna su Marquez | Non per merito mio e poi rompe il silenzio sull' offerta Honda

La forbice tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin continua a chiudersi. Anzi, ormai non esiste più. La differenza in campionato tra l’italiano e lo ...

, il "no" di'Igna alla corte della Honda .'Igna: "Marquez in Ducati Merito di Gresini, non mio". Tanto tuonò che piovve. Così Marc Marquez è riuscito ad ottenere una Ducati . Dopo il ......al primo errore e a confrontarlo con gli altri ducatisti (quattro dei quali provenienti'... Un dettaglio non proprio trascurabile in unacosì ravvicinata dove ogni minuzia può fare la ...

MotoGP, Dall'Igna tentato da Honda: il boss Ducati svela le carte Corse di Moto

MotoGp, Marquez lascia Honda: ipotesi Vinales dall'Aprilia. E occhio ... Quotidiano Sportivo

Raccoglie consensi, la scelta di Marc Marquez di lasciare il Repsol Honda Team, a fine anno e in anticipo rispetto al contratto che lo lega alla HRC, per affrontare il 2024 con un… Leggi ...A Brad Binder sono state affidate due nuove versioni della RC16 per il Gran Premio del Giappone della scorsa settimana a Motegi, dopo il successo della wild card del collaudatore Dani Pedrosa a Misano ...