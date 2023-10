Mondo Convenienza sotto la lente dell'Antitrust. Scopriamo di cosa di tratta

mobili difettosi , pezzi che mancano nelle confezioni o pezzi sbagliati , in alcuni casi addirittura prodotti danneggiati o non conformi alle ...

Il noto venditore di mobiliè sotto il controllo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per aver tenuto delle condotte illecite nelle fasi di consegna, montaggio e nei servizi post - vendita. Ma ...... non per l'importo in questione, perché tutta la ricchezza delnon vale un grammo della ... cambiando ogni volta versione in relazione alle domande dell'interlocutore e/o alladel ...

Mondo Convenienza sotto la lente dell’Antitrust: consegnati prodotti difettosi Il Sole 24 ORE

Antitrust, istruttoria su Mondo Convenienza: “Prodotti non conformi o danneggiati nelle consegne” la Repubblica

Leggi anche: Mondo Convenienza, prodotti difettosi e montati male: l’Antitrust avvia un’istruttoria WeWork crolla a Wall Street (-20%): è rischio bancarotta. A Milano che fine faranno gli spazi di ...Per garantire la sicurezza a Milano Beppe Sala ha deciso di creare un altro comitato, nonostante ci sia già un assessorato dedicato ...