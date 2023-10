Mondiali Rugby | Italia eliminata | niente impresa contro la Francia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’dice addio aidi. Dopo un inizio sicuramente positivo, gli azzurri nelle sfide decisive hanno alzato bandiera bianca. Il resoconto del matchla. Il sogno qualificazione ai quarti di finale deidiper l’è durato due sole giornate. La sconfittala Nuova Zelanda aveva lanciato un primo campanello d’allarme, confermato successivamente nella sfidala. I transalpini hanno vinto 60-7 eliminando gli azzurri dalla competizione iridata. L’dice addio al sogno Mondiale – Notizie.com – © LapresseDi certo qualcosa in più si poteva immaginare in queste sfide, ma il percorso da fare è ancora lungo per poter ...

6 ottobre

Certo ci si aspettava di più dall’Italrugby di Crowley che ora lascerà, come previsto. In questa rassegna ha ben figurato davvero solo contro l’Uruguay. Poi ha letteralmente sbattuto contro All Blacks ...La Francia travolge l'Italia per 60-7 oggi 6 ottobre a Lione nella partita della Coppa del Mondo di rugby e vola nei quarti di finale. Per gli azzurri sconfitta e eliminazione dalla competizione. La F ...