Mondiali Rugby 2023 | Italia non pervenuta | la Francia domina e passa 60-7

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Termina nel peggiore dei modi l’esperienza dell’aidi. Lahato dal primo all’ottantesimo minuto e il punteggio di 60-7 è eloquente. I transalpini partono subito forte e dopo due minuti Penaud va in meta per la prima segnatura di una lunga serie. L’fatica in attacco, continua a sbagliare le rimesse laterali come già successo contro la Nuova Zelanda ed è costretta a subire la pressione costante dei galletti, che con Bielle-Biarrey e Ramos vanno altre due volte in meta. Ramos stesso trasforma e il vantaggio è di 24-0. Alla mezz’ora gli azzurri vanno in meta con Ferrari, ma dopo un TMO l’arbitro annulla per un precedente placcaggio irregolare dello stesso pilone della Benetton. Dall’altra parte invece la ...