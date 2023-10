Mondiali paralimpici scherma 2023 | Bebe Vio | “Emozionata per l’esordio | darò il massimo”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Alla vigilia dela Terni, sede deidiparalimpica,Vio ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Sono moltoe determinata a dare il 100% davanti al pubblico italiano. Vivo con i ragazzi di questa nazionale da quando ho 14 anni, siamo una famiglia. Ho tifato talmente tanto per loro in questi giorni che sono senza voce e mi sembra di aver già disputato 18 gare. E’ bellissimo essere squadra, Loredana Triglia è come una seconda mamma per me“. L’azzurra, che sarà impegnata nella gara individuale di fioretto femminile categoria B, ha poi aggiunto: “Il motto resta “se sembra impossibile, allora si può fare”. Niente scuse, si cercano le soluzioni e i risultati. In pedana c’è tutto il mio carattere: esprimo l’essenza della mia persona“. Oltre a ...

Poste.it . Per l'occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente una quartina di francobolli, un ...

Tutto pronto per i Campionati del Mondo Paralimpici 2023 di Scherma , in programma dal 3 all’8 ottobre sulle pedane nel rinnovato Pala Terni . A ...

La terza giornata dei Campionati del Mondo di scherma paralimpica Terni 2023 regala all'Italia altri due bronzi , firmati da Rossana Pasquino ed Edoardo Giordan , rispettivamente nelle prove ...L'atleta in questi giorni impegnata aidi scherma. "Ha smesso di fare campagne dirette per la vaccinazione dopo gli attacchi subiti come testimonial, ma resta straconvinta della necessità di immunizzarsi" "Mia figlia ...

L’azzurro brilla ai Mondiali paralimpici di scherma Corriere della Sera

Mondiali Paralimpici, Edo Giordan e Ross Pasquino di bronzo: il medagliere dell'Italia sale a 8 Corriere dello Sport

TERNI (ITALPRESS) - Domani ai Mondiali di scherma paralimpica di Terni scocca l'ora di Bebe Vio Grandis, che sarà in pedana dalle 9.30 nella gara individu ...Domenica di grande spettacolo in Veneto: in programma infatti la seconda edizione dei Mondiali di gravel, onorata dalla presenza di una stella del ciclismo internazionale come Wout van Aert. Andiamo a ...