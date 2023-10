Mondiali di Skate a Ostia | Mazzara è in semifinale | “Il tifo di casa mi spingerà in gara”

(Di venerdì 6 ottobre 2023)– È un’Italia che gira alla grande quella dei Campionatidiboarding Park di Roma/. I ragazzi del team azzurro anche nella giornata odierna, dedicata ai quarti di finale, riescono a sfoderare prestazioni eccezionali, infiammando il “The Spot” del Lido. Arrivano subito due buonissime notizie nella tarda mattinata romana, grazie alla terza heat. Sono Alex Sorgente e Alessandroad infiammare il pubblico di, centrando entrambi le semifinali in programma domani. Gli Italiani regalano spettacolo alnostrano, mai così colorato come in questi Campionati 2023, esaltato dai propri beniamini. Glir azzurri in grande evidenza nella bowl di, riescono a chiudere trick uno dietro l’altro nelle tre ...

Ostia – Lucrezia Zarattini disegna una strepitosa run personale ai Mondiali di Skate in svolgimento a Ostia Lido e vola ai quarti di finale per le ...

... sempre con l'organizzazione di Piace Skaters ASD, i campionatidi specialità, si è ... nella giornata di domenica si sono volte anche le competizioni internazionali per gli- board, ...... in anticipo rispetto aiche sicuramente si terranno nella prima metà del prossimo ...Battle Cup è stata organizzata dalla associazione sportiva Conero Roller sotto l'egida di Fisr e Word...

Campionati mondiali allo Skatepark di Ostia Roma Capitale

Presentati a Roma i Mondiali Skateboarding Park Roma/Ostia 2023 FISR

I Campionati mondiali di Skateboarding 2023 per la disciplina “Park”, competizioni valide anche come tappa di qualificazione olimpica verso Paris 2024, sono in corso dall’1 all’8 ottobre dove si danno ...Gli atleti della società monzese si laureano vice campioni in Colombia. Pochi giorni prima una pioggia di medaglie anche agli Europei in Spagna.