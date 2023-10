Mondiali di Coastal Rowing | prima giornata da grandi conquiste | otto barche italiane in finale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Barletta – Nelladi eliminatorie deidiin svolgimento a Barletta, l’Italia piazza nelle finali di domenica: quattro imbarcazioni nel quattro di coppia con timoniere femminile, tre nel doppio maschile e una nel singolo femminile. Tra leandate in, vince la propria batteria il doppio maschile di Gustavo Ferrio e Andrea Serafino (CC Saturnia), primi in una tiratissima qualifica che ha visto passare il turno con il terzo posto Simone Martini e Martino Goretti (SC Padova), e con il sesto la SC Santo Stefano a Mare di Riccardo Delfino e Federico Garibaldi. Dallabatteria del quattro di coppia femminile con timoniere vanno in ...