Mondiali di Anversa | Simone Biles conquista un altro oro | è la ginnasta più vincente di sempre

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ancora una medaglia, la 34esima trae Olimpiadi, ediventa lapiù titolata di. La 26enne ha vinto l’oro nell’all-around individuale femminile dei2023 che si stanno svolgendo ad, in Belgio. La statunitensecosì il suo 21esimo oro mondiale, che si aggiunge a tre argenti e tre bronzi iridati, e insieme ai quattro ori delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, l’argento di Tokyo 2020 e gli altri tre bronzi olimpici portano il totale a 34 medaglie, facendola entrare, una volta di più, nella storia. In questa edizione die campionati del mondo, aveva giàto il gradino più alto del podio nel corpo libero, trascinando il suo team, a dieci anni di distanza dai due ori ...

Sta per terminare l’attesa per la finale dell’ all-around femminile dei Mondiali di ginnastica artistica 2023 , in programma da sabato 30 settembre a ...

Ha suscitato grande perplessità la scelta della Rai, che non sta trasmette ndo in diretta la finale dell’all-around femminile dei Mondiali di ...

Simone Biles ha vinto l'oro nell'all - around deidi ginnastica artistica, ad. Il suo esercizio al corpo libero non è stato però perfetto: a quindici secondi dalla fine, la campionessa americana è inciampata e ha rischiato cadere,

Simone Biles ha inscenato uno dei ritorni più luminosi della storia dello sport internazionale e si è laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale. La Reginetta della Polvere di Ma ...